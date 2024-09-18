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Рабочий пилорамы в Няндоме отрезал себе пальцы по вине директора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Следствием установлено, что на производственной базе коммерческой организации в Няндомском районе предприниматель без обучения, стажировки и инструктажа допустил 24-летнего помощника рамщика к самостоятельной работе по распиловке пиломатериалов на деревообрабатывающем станке, на который отсутствовала техническая документация. 4 мая 2024 года при выполнении работ на торцовочном станке с нарушениями требований охраны труда произошла травматическая ампутация трех пальцев левой кисти работника. 

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

07 ноябрь 08:51 | : Происшествия

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