Рабочий пилорамы в Няндоме отрезал себе пальцы по вине директора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что на производственной базе коммерческой организации в Няндомском районе предприниматель без обучения, стажировки и инструктажа допустил 24-летнего помощника рамщика к самостоятельной работе по распиловке пиломатериалов на деревообрабатывающем станке, на который отсутствовала техническая документация. 4 мая 2024 года при выполнении работ на торцовочном станке с нарушениями требований охраны труда произошла травматическая ампутация трех пальцев левой кисти работника.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.