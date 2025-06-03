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Косвенный виновник гибели трех человек в Онеге получил 2 года ограничений в свободе

Онежский городской суд Архангельской области согласился с доводами прокуратуры, признав 48-летнего жителя г. Онеги виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ, то есть в причинении смерти по неосторожности трем лицам.

Установлено, что осужденный проживал в частном доме с пожилыми родителями и сожительницей. В ночь с 28.02.2025 на 01.03.2025 после празднования семейного праздника, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый бросил непотушенный окурок сигареты мимо пепельницы. По этой причине произошло возгорание бытового мусора и внутренних помещений дома, в котором находились спящие люди. 

В результате пожара сожительница и родители осужденного погибли.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. 

 

03 июнь 14:56 | : Происшествия

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