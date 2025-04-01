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Житель Онеги спалил сигаретой дом с тремя своими близкими

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 48-летнего жителя города Онеги в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Следствием установлено, что в ночь на 1 марта 2025 года на веранде частного деревянного дома в городе Онеге, в котором проживала семья из четырех человек, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил непотушенный окурок сигареты мимо пепельницы. Не убедившись, что окурок потух, подследственный лег спать. В результате его действий произошло возгорание бытового мусора и внутренних помещений дома, в котором спали люди. В результате пожара погибли 58-летняя сожительница обвиняемого, его 84-летние отец и мать, которая от полученных термических повреждений скончалась в медицинском учреждении.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что был нетрезв, поэтому не подумал о последствиях, когда увидел, что окурок упал мимо пепельницы и закатился в угол помещения. Когда начался пожар, успел вывести из горящего дома только престарелую мать.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу. 


30 апрель 08:54 | : Происшествия

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