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Открыто дело об убийстве из пневматической винтовки женщины из Коряжмы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении 34-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), так как в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительной информации, 25 января 2025 года вечером по месту жительства в городе Коряжме подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из пневматической винтовки, полагая, что она не заряжена, в лоб 32-летней знакомой. 29 января 2025 года в больнице в областном центре, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в результате полученной травмы головы, не выходя из комы.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием будет проверена версия об умышленном причинении смерти потерпевшей.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

30 январь 10:33 | : Происшествия

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