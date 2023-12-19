Поджигателю из Коряжмы дали 5 с половиной лет колонии

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимого 37-летнего жителя г. Коряжмы виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека), а также ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлено, что 29.10.2022 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в д. 6 на ул. Гоголя в Коряжме, из неприязненных отношений к соседям, поджег находящуюся в общем коридоре детскую коляску, в результате чего воспламенились пол, потолок и стены коридора, произошло задымление помещений, в одном из которых находился 50-летний мужчина. От токсического воздействия продуктов горения он скончался.

Также подсудимый в декабре 2022 года в ходе совместного распития спиртных напитков совершил хищение телефона у своей знакомой.

Обвиняемый вину в совершении преступлений на стадии предварительного следствия отрицал, однако в суде признал полностью.

С учетом характера и тяжести совершенных преступлений, а также личности виновного, который на момент рассмотрения уголовного дела уже отбывал наказание за совершение иных преступлений, судом ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.