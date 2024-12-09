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Смертельный выстрел в лоб будет рассмотрен в суде Коряжмы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 34-летнего жителя города Коряжмы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 25 января 2025 года вечером по месту жительства в городе Коряжме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из пневматической винтовки, полагая, что она не заряжена, в лоб 32-летней знакомой. От полученного ранения головы пострадавшая скончалась 29 января 2025 года в больнице в областном центре.  

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что 25 января 2025 года до прихода гостей в лесном массиве стрелял по мишеням и по своей невнимательности забыл разрядить винтовку и поставить ее на предохранитель. По месту жительства после совместного употребления спиртных напитков с друзьями достал винтовку из кейса и поставил на сошки на кухонный стол, чтобы показать гостям. Его знакомая приблизила лоб к дулу винтовки и попросила выстрелить. Забыв, что винтовка заряжена, он произвел выстрел, пострадавшая упала, ей сразу же вызвали скорую медицинскую помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

28 февраль 15:04 | : Происшествия

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