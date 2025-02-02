Архангелогородец уличен в пропаганде нацистской символики

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что с октября 2024 года по февраль 2025 года подозреваемый в открытом доступе в одном из мессенджеров размещал материалы с изображением нацисткой символики и атрибутики. Ранее подследственный привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.