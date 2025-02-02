Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец уличен в пропаганде нацистской символики

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что с октября 2024 года по февраль 2025 года подозреваемый в открытом доступе в одном из мессенджеров размещал материалы с изображением нацисткой символики и атрибутики. Ранее подследственный привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

20 февраль 16:39 | : Скандалы

Главные новости


Архангельск строящийся
Как жила архангельская деревня век назад

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (274)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20