В поселке Самодед Плесецкого округа продолжается поножовщина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 62-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 28 января 2025 года днем в квартире дома в поселке Самодед Плесецкого района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил два ножевых ранения 59-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Мужчина его оскорбил, поэтому он ударил его ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

От редакции: Надо отметить, что именно этот поселок Поморья чаще всего фигурирует в криминальных новостях.