Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Коноше задержан любитель помахать ножом с пьяных глаз

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя поселка Коноша, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 8 февраля 2025 года днем на проезжей части дороги в поселке Коноша подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил два ножевых ранения 21-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что накануне в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Мужчина его оскорбил, между ними произошла потасовка. На следующий день он встретил потерпевшего, вспомнил их конфликт и ударил того ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СК РФ. 

13 февраль 14:31 | : Происшествия

Главные новости


Адвокат из Поморья успешно завершил дело о посмертной репродукции
Трамп, здравствуй! Двадцать дней спустя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (173)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20