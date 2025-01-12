В Коноше задержан любитель помахать ножом с пьяных глаз

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя поселка Коноша, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 8 февраля 2025 года днем на проезжей части дороги в поселке Коноша подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил два ножевых ранения 21-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что накануне в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Мужчина его оскорбил, между ними произошла потасовка. На следующий день он встретил потерпевшего, вспомнил их конфликт и ударил того ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СК РФ.