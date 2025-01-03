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Веселая пьянка в поселке Самодед закончилась резней

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 62-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 28 января 2025 года днем в квартире дома в поселке Самодед Плесецкого района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил два ножевых ранения 59-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Мужчина его оскорбил, поэтому он ударил его ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://www.kostroma.kp.ru) 

30 январь 14:14 | : Происшествия

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