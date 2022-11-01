В Архангельской области вынесен приговор медикам, угробившим 7-месячного ребенка

Вельским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего фельдшера скорой медицинской помощи и 51-летнего заведующего детским отделением – врача – педиатра. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения указанными медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей).
Установлено, что 08.03.2021 родители 7-месячного ребенка обратились на станцию скорой медицинской помощи, а в последующем 09.03.2021 в приемное отделение ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» с жалобами на неудовлетворительное состояние здоровье малыша. У малолетнего имелась острая хирургическая патология органов брюшной полости - заболевание, при котором показано исключительно проведение операции.
Однако в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей фельдшером скорой помощи и врачом – педиатром, которые степень тяжести состояния ребенка недооценили, не собрали подробный анамнез, установили неверный диагноз, тем самым избрали неверную тактику лечения, своевременную госпитализацию ребенка в стационар больницы для проведения срочной операции не обеспечили, направив его в резервное инфекционное отделение больницы.
В связи с ухудшением состояния малолетнего, 10.03.2021 спустя 34 часа после обращения за медицинской помощью он переведен в реанимационное отделение, пациенту проведена срочная операция, однако наступила смерть ребенка.
Приговором суда виновным назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с возложением ограничений и лишением права заниматься медицинской деятельностью на 2 года каждому.
Приговор суда не вступил в законную силу.