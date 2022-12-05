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Вельские медработники за смерть младенца получили мягкие приговоры

Архангельским областным судом оставлен без изменения приговор Вельского районного суда от 25.11.2022, которым 34-летний фельдшер скорой медицинской помощи и 51-летний заведующий детским отделением – врач-педиатр осуждены по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Осужденным назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, а также они на 2 года лишены права заниматься медицинской деятельностью.

Суд установил, что в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей фельдшером скорой помощи и врачом-педиатром ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 10.03.2021 наступила смерть 7-месячного ребенка, родители которого обращались с жалобами на неудовлетворительное состояние его здоровья 08.03.2021 на станцию скорой медицинской помощи и 09.03.2021 в приемное отделение, откуда ребенок необоснованно направлен в резервное инфекционное отделение больницы. 

В течение этого времени у малолетнего ребенка прогрессировала острая хирургическая патология органов брюшной полости, то есть заболевание, требующее экстренного оперативного вмешательства.

Однако осмотревшие ребенка фельдшер скорой помощи и врач-педиатр степень тяжести состояния ребенка недооценили, не собрали подробный анамнез и установили неверный диагноз, тем самым избрали неверную тактику лечения и не обеспечили своевременную его госпитализацию, в результате чего необходимая операция ребенку проведена спустя 34 часа после обращения за медицинской помощью и вследствие промедления не увенчалась успехом. Из-за возникших осложнений заболевания ребенок через непродолжительное время после операции умер.

Апелляционные жалобы осужденных и их защитников с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

01 март 14:20 | : Скандалы

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