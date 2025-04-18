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Лешуконский округ плохо готов к сезону лесных пожаров

В целях пресечения фактов перехода пожаров с земель лесного фонда на земли населенных пунктов, уничтожения жилых домов и имущества граждан прокуратурой Лешуконского района совместно с сотрудниками ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области дана оценка исполнению органами местного самоуправления обязанностей по созданию противопожарных барьеров по границе населенных пунктов – обустройство минерализованных полос и их содержание в надлежащем состоянии.

Осмотрами установлено, что созданные в прошлые пожароопасные сезоны разрывы с лесным фондом в настоящее время заросли травянистой растительностью, в некоторых местах используются местным населением в качестве дорог общего пользования, что не допустимо.

В этой связи в целях устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности прокурором главе округа  внесено представление.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.

23 май 12:07 | : Происшествия

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