Лешуконский округ плохо готов к сезону лесных пожаров

В целях пресечения фактов перехода пожаров с земель лесного фонда на земли населенных пунктов, уничтожения жилых домов и имущества граждан прокуратурой Лешуконского района совместно с сотрудниками ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области дана оценка исполнению органами местного самоуправления обязанностей по созданию противопожарных барьеров по границе населенных пунктов – обустройство минерализованных полос и их содержание в надлежащем состоянии.

Осмотрами установлено, что созданные в прошлые пожароопасные сезоны разрывы с лесным фондом в настоящее время заросли травянистой растительностью, в некоторых местах используются местным населением в качестве дорог общего пользования, что не допустимо.

В этой связи в целях устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности прокурором главе округа внесено представление.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.