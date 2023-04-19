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Прокуратура обеспокоена неготовностью Поморья к лесным пожарам

Одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры в пожароопасный период является надзор за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров.

Общая площадь лесов Архангельской области, охраняемая от пожаров, составляет 29,3 млн га, в регионе в перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров, включено 213 населенных пунктов, 40 территорий садоводства и огородничества, 12 детских оздоровительных лагерей.

Прокурорами вскрыты факты ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления, садоводческими некоммерческими товариществами, министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области и подведомственными ему учреждениями полномочий в сфере обеспечения пожарной безопасности лесов, а также населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, в том числе случаи непринятия мер по созданию минерализованных полос, обеспечению противопожарных разрывов, содержанию противопожарных водоемов.

По результатам проверок с начала года прокурорами внесено 29 представлений, в целях недопущения нарушений законодательства объявлено 14 предостережений, в суды направлено 5 исковых заявлений.

К примеру, по результатам рассмотрения представления, внесенного Архангельским межрайонным природоохранным прокурором директору                                ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», учреждением обеспечено заключение договоров страхования гражданской ответственности 4 беспилотных летательных аппаратов, что позволяет их использовать в пожароопасный период.

По результатам рассмотрения двух представлений, внесенных прокуратурой Ленского района главам МО «Сафроновское» и                                               МО «Козьминское», органами местного самоуправления обустроены минерализованные полосы и произведен ремонт источников противопожарного водоснабжения в 3 населенных пунктах, подверженных угрозе лесных  пожаров.

Работа органов прокуратуры области в данном направлении продолжается.

(фото с https://tumen.bezformata.com)  

14 июнь 12:08 | : Скандалы

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