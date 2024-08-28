В Онежском районе раскрыли июньские похождения местного жителя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за преступление против личности 23-летнего жителя Онежского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Следствием установлено, что 19 июня 2024 года днем обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отогнув при помощи кухонного топорика дверную коробку, незаконно проник в квартиру в городе Онега, при этом хозяин квартиры и его девушка отказывались его впускать и требовали покинуть жилище.

25 июня 2024 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить из продуктового магазина в городе Онеге три банки пива, спрятав их в карманах и рукаве кофты. При выходе из магазина его действия стали очевидны работникам магазина. Они потребовали вернуть товар или оплатить его на кассе. Обвиняемый отказался и выбежал с товаром на улицу, тогда работник магазина выбежал за ним и сумел забрать у него товар, несмотря на активное сопротивление обвиняемого, при котором он дважды ударил работника магазина по руке.

Через несколько часов он вновь пришел в тот же магазин и положил в карман одежды слабоалкогольный напиток. При выходе из магазина его остановили. Подследственный угрожал работнику магазина расправой, в ее присутствии выпил похищенный напиток и с целью устрашения работника магазина бросил в ее сторону портативную музыкальную колонку, после чего его задержали прибывшие по вызову сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.