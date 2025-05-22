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Житель Коноши убил знакомую старым дедовским способом

Коношский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал 41-летнего местного жителя виновным в убийстве, а также в покушении на кражу (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Следствием, проведенным отделом СКР, установлено, что в ночь с 19 на 20 января 2024 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, прибыл в дом к своей знакомой в п. Коноша для оказания помощи по хозяйству, однако в ходе внезапно начавшейся ссоры он подошел к женщине, бросил ее на пол, а затем, вооружившись найденным топором-колуном, нанес ей не менее 16 ударов по голове, лишив ее жизни. С места преступления обвиняемый скрылся.

В дальнейшем, в ночное время 28 марта 2024 года злоумышленник решил вновь попасть в дом жертвы, чтобы похитить ее имущество. Проникнув в дом, и сложив в рюкзак различное ценное имущество, обвиняемый собирался покинуть жилище, однако был застигнут на месте преступления, и задержан сотрудниками полиции, которых вызвали бдительные соседи, увидевшие свет от фонарика в пустующем доме.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.

Судом, с учетом мнения стороны государственного обвинения,  мужчине назначено наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

22 май 09:10 | : Происшествия

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