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Архангельский подросток пошел на уличный грабеж ради телефона

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). 

Следствием установлено, что 24 августа 2024 года вечером на улице в Северном округе города Архангельска несовершеннолетний обвиняемый выхватил из рук 20-летней девушки мобильный телефон и попытался скрыться. После того, как потерпевшая догнала обвиняемого и потребовала вернуть телефон, он высказал в ее адрес угрозы, пнул ногой в живот и ударил рукой по лицу, после чего скрылся с места преступления, распорядившись телефоном по своему усмотрению.

В ходе допроса несовершеннолетний подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что похищенный телефон продал, обязуется возместить причиненный ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

(фото с https://18.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84) 

14 ноябрь 10:29 | : Происшествия

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