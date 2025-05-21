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Житель Онеги устроил непраздничную стрельбу на 8 марта

Онежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя района, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное с применением оружия), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц).

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что в ходе празднования 8 марта 2025 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись охотничьим ружьем «ИЖ-17» с патронами  проследовал к жилому дому, где, желая напугать восьмерых находившихся в нем людей, с которыми ранее вступил в конфликт, произвел один прицельный выстрел дробовым зарядом во входную дверь. От указанных действий лица, находившиеся внутри, испытали страх за свою жизнь и здоровье.

Далее, используя то же ружье, мужчина с целью убийства произвел один прицельный выстрел в сторону оконного проема, за которым в непосредственной близости друг от друга стояли двое мужчин, которые успели от него уклониться. 

Не сумев довести свой преступный умысел до конца, будучи уверенным, что указанные лица намерены пройти в кухонное помещение дома, в котором также расположено окно, произвел выстрел в его сторону, однако по гражданам вновь не попал, так как они легли на пол и в указанное помещение не проследовали.

В продолжение своего преступного умысла, мужчина подошел к панорамному оконному проему, установленному на террасе дома, и, увидев через него жену одного из мужчин, произвел прицельный выстрел, который на этот раз достиг своей цели и попал в грудь потерпевшей. В результате полученного огнестрельного ранения 48-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью. Наступление смерти не произошло благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Обвиняемый находится под стражей.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому, уголовное дело будет направлено в Онежский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

21 май 11:53 | : Происшествия

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