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Житель поселка Савинский не дал себя убить ревнивому мужу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 42-летнего жителя поселка Савинский в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 18 сентября 2021 года в поселке Савинский обвиняемый на почве личных неприязненных отношений, возникших в связи с применением к нему 34-летним потерпевшим насилия из-за возникшего между ними конфликта, вооружился дома ранее похищенным у местного жителя самозарядным гладкоствольным охотничьим ружьем. На придомовой территории высказал в адрес оппонента угрозу убийством и произвел сначала выстрел патроном с дробовым зарядом вверх, а потом в сторону потерпевшего, причинив тому рану бедра. Раненый оказал ему активное сопротивление, выхватил и отбросил в сторону ружье, после чего потерпевшему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Подследственный скрылся с места преступления вместе с ружьем.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Потерпевший пояснил следователю, что действительно на придомовой территории выяснял отношения с обвиняемым, которого заподозрил в связи со своей супругой. Последний вырвался из его рук и убежал домой, вернувшись через некоторое время во двор с ружьем. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 май 14:42 | : Происшествия

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