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В Архангельске расследуется убийство москвича из 2004 года

 Прокуратурой Архангельской области и автономного округа утверждено обвинительные заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего уроженца иностранного государства, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что в 2004 году обвиняемый с целью хищения крупной денежной суммы спланировал убийство знакомого из г. Москвы. С этой целью он уехал в Пинежский район Архангельской области якобы для подыскания там сруба дома, который хотел приобрести житель г. Москвы. Готовясь к преступлению, в деревне у местного жителя он приобрел охотничье ружье, переделав его в обрез, два самодельных патрона к нему, подыскал канистру с бензином, которым планировал облить труп, выкопал в лесном массиве яму, где спрятал все приготовленное к убийству.

           Убийство состоялось в мае 2004 года. Обвиняемый встретил москвича в                      г. Архангельске и вместе с ним добрался до Пинежского района, якобы для показа места сруба дома. Заманив мужчину к месту убийства, он произвел ему в затылок прицельный выстрел из обреза, от чего наступила смерть потерпевшего. 

            У убитого он похитил имевшиеся при нем 70 000 рублей, а тело бросил в яму вместе с орудием убийства, залил бензином и засыпал ветками. В тот же день злоумышленник кутил в местном баре, где, не жалея, тратил похищенные деньги, чем привлек внимание местных жителей.

           Труп обнаружен в результате поисковых мероприятий спустя 2 месяца. Однако убийца к тому времени уже скрылся от правоохранительных органов, выехав в Молдавию и более на территории Российской Федерации не появлялся.  

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело для вынесения приговора заочно в отсутствие обвиняемого будет направлено для рассмотрения в Архангельский областной суд.

12 май 15:17 | : Происшествия

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