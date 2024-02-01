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Вельчанка отомстила спутнику жизни за оскорбления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Вельского района в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). 

Следствием установлено, что 21 марта 2024 года днем по месту жительства в городе Вельске обвиняемая в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта причинила проникающее ножевое ранение грудной клетки 50-летнему сожителю, причинив тяжкий вред его здоровью. 

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что ударила сожителя ножом, так как он ее оскорбил. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://vyatka-grad.ru) 

05 июнь 10:58 | : Происшествия

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