Вельчанка отомстила спутнику жизни за оскорбления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Вельского района в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 21 марта 2024 года днем по месту жительства в городе Вельске обвиняемая в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта причинила проникающее ножевое ранение грудной клетки 50-летнему сожителю, причинив тяжкий вред его здоровью.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что ударила сожителя ножом, так как он ее оскорбил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.