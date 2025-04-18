Матерая наркозакладчица из Воронежа попалась с поличным в Архангельске

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Воронежской области, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере), по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в значительном размере), по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств).

Обвиняемая в июне 2024 года освободившись из мест лишения свободы, где отбывала наказание за совершение аналогичных преступлений, приехала в г. Архангельск, где в это время отбывал наказание ее сожитель. Имея большой криминальный опыт в сфере незаконного оборота наркотических средств и не желая работать законно, вновь устроилась в один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств в роли «закладчика».

В один из дней декабря 2024 года, получив очередную оптовую партию наркотических средств, разместила часть в тайники, предназначенные для потребителей, расположенные в жилом массиве ул. Розы Люксембург в г. Архангельске, оставшуюся часть разместить не успела, т.к. была задержана сотрудниками полиции.

В ходе обыска в квартире арендуемой обвиняемой обнаружены и изъяты наркотические средства трех видов и психотропное вещество. Вину в совершении инкриминируемых преступлений она признала.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд города Архангельска.