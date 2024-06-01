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В Архангельске мать сдала свою малышку в дом ребенка ради наркотиков

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Архангельска, обвиняемой по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Установлено, что наркозависимая 21-летняя женщина с целью получения наркотиков для собственного употребления и устранения финансовых трудностей в ноябре 2023 года устроилась в интернет-магазин по продаже наркотических средств. При этом свою 9-месячную дочь она отдала в специализированный дом ребенка. 

После получения очередной партии наркотических средств и частичного их размещения в тайники 18 декабря 2023 года злоумышленница задержана, наркотические средства в крупном размере у нее и из сделанных в центре города «закладок» изъяты из незаконного оборота. 

Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.

Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, инкриминируемый обвиняемой, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы  до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд
 г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://triptonkosti.ru)  

28 июнь 08:53 | : Происшествия

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