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Бывший судебный пристав из Коряжмы заплатит за служебный подлог крупный штраф

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной бывшего судебного пристава-исполнителя ОСП по г.Коряжме и Вилегодскому району УФССП России по области и НАО по ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Судом установлено, что подсудимая с 29.08.2022 по 17.03.2023, не имея законных оснований, окончила несколько исполнительных производств, тем самым совершила служебный подлог.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

На стадии предварительного и судебного следствия подсудимая свою вину не признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 160 тыс. рублей.  

 

31 январь 15:41 | : Скандалы

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