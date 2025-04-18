В Архангельске произошло очередное алкогольное убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя Шенкурского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в период с 7 по 8 мая 2025 года в одной из квартир дома 333 корпус 1 по проспекту Ленинградский в г. Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 47-летним знакомым нанес тому множественные удары руками и ножкой от стола по голове и телу, причинив своими действиями телесные повреждения, от которых пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.