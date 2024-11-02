Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Коноше произошло убийство на почве пьяной ревности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Коношского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 16 ноября 2024 года ночью по месту жительства в квартире дома в поселке Коноша подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 35-летним гостем нанес тому удар ножом в область шеи. От массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что ему не понравилось, что гость его оскорбил, а также ранее оказывал знаки внимания его сожительнице. 

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 


19 ноябрь 08:49 | : Происшествия

Главные новости


Роспись Царским кушаньям начала XVII века
И собаки-то их любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (256)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20