В Коноше произошло убийство на почве пьяной ревности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Коношского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 16 ноября 2024 года ночью по месту жительства в квартире дома в поселке Коноша подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 35-летним гостем нанес тому удар ножом в область шеи. От массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что ему не понравилось, что гость его оскорбил, а также ранее оказывал знаки внимания его сожительнице.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



