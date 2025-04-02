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В Красноборске произошло типичное поморское убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Красноборска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 12 мая 2025 года вечером в общем коридоре дома по ул. Красная в селе Красноборск обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 43-летним знакомым нанес тому 15 ударов ножом по голове и телу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, но пояснить конкретных причин конфликта не смог. 

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

15 май 11:57 | : Происшествия

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