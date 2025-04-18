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В Архангельске студент-иностранец развернул торговлю наркотиками

Сотрудниками транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вблизи железнодорожной станции Архангельск-город по подозрению в незаконном обороте наркотических средств выявлен 22-летний уроженец одного из арабских государств Юго-Западной Азии.

В рамках личного досмотра при присутствии понятых у юноши обнаружено и изъято 29 свертков из полимерной липкой ленты, общей массой около 17 граммов.

Согласно заключений эксперта в пяти свертках содержится производное наркотического средства - эфедрон (меткатинон) массой порядка 5 граммов, а в 24 свертках содержится производное наркотического средства – N-метилэфедрон, масса которого составляет около 12 граммов.

Как пояснил гражданин, он намеревался перепродать запрещенные вещества неопределенному кругу лиц посредством сети Интернет через тайники-закладки на территории областной столицы.

Установлено, что злоумышленник является студентом 5 курса одного из высших образовательных учреждений г. Архангельска.

Следственным отделом Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении иностранного гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере» и ч. 3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». 

На сегодняшний день в отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения в виде ареста.

Проводится дальнейший комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастности данного гражданина к совершению аналогичных преступлений.

19 май 12:38 | : Происшествия

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