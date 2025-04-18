Житель Онеги получил десятку за жестокое убийство женщины

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности и порядка управления 50-летнему жителю города Онеги. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (побои) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 15 ноября 2024 года вечером в бытовом помещении и на его крыльце на территории производственной базы в городе Онеге подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 36-летней знакомой, затем вынес женщину на улицу и оставил возле железнодорожных путей. От полученных в результате избиения травм пострадавшая скончалась через непродолжительное время в медицинском учреждении.

Также установлено, что за несколько дней до указанных событий в бытовом помещении административного здания обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта из-за отказа 54-летнего знакомого употреблять с ним спиртные напитки, ударил того кулаком в область глаза, причинив кровоподтек и телесное повреждение.

Фигурант вину в совершении преступлений признал.

Приговором Онежского городского суда ему назначено наказание в виде 10 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственницы умершей, признанной потерпевшей по уголовному делу, с осужденного взыскано 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда.