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Житель Североонежска не рассчитал силы и забил знакомого насмерть

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за кражи 43-летнему жителю поселка Североонежск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в период с 11 до 14 ноября 2021 года в поселке Североонежск осужденный по месту жительства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес 67-летнему знакомому множественные удары кулаками по голове и телу. В результате полученных тупых закрытых травм шеи, головы и груди пострадавший скончался 14 ноября 2021 года, его тело обнаружили при локализации пожара в указанной квартире.   

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

(фото с https://vse42.ru/news/31258729) 

18 январь 08:48 | : Происшествия

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