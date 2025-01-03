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Житель Онеги убил подругу по алкоголю за отказ очистить помещение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности и порядка управления 49-летнего жителя города Онеги в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.116.1 УК РФ (побои) и ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 15 ноября 2024 года вечером в бытовом помещении и на его крыльце на территории производственной базы в городе Онеге обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 36-летней знакомой. От полученных в результате избиения травм пострадавшая скончалась через непродолжительное время в медицинском учреждении. 

Также установлено, что за несколько дней до указанных событий в бытовом помещении административного здания обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта из-за отказа 54-летнего знакомого употреблять с ним спиртные напитки, ударил того кулаком в область глаза, причинив кровоподтек и телесное повреждение. 

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что после совместного употребления спиртных напитков потерпевшая отказалась покидать бытовку, поэтому он разозлился и применил к ней физическую силу. По факту побоев знакомому полностью признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 январь 11:11 | : Происшествия

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