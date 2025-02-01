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Северодвинские полицейские задержали сладкую парочку наркобарыг

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Северодвинску поступила оперативная информация о возможной причастности 34-летнего местного жителя к незаконному обороту наркотических средств. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сведения подтвердились.

Около одного из домов по Приморскому бульвару полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции. При проведении личного досмотра у мужчины были обнаружены семь свертков синего цвета, а также один пакетик с порошкообразным веществом. Проведенная специалистами Экспертно-криминалистического центра областного УМВД экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством в крупном размере.

В ходе дальнейшей работы оперативники установили еще одного злоумышленника – 38-летнюю сожительницу мужчины. При задержании в ее личных вещах полицейские также обнаружили запрещенные вещества.

Установлено, что криминальный дуэт работал на теневой интернет-магазин. Реализацию наркотиков они планировали осуществить бесконтактным способом на территории города корабелов.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.

 

14 февраль 12:08 | : Происшествия

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