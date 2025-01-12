Архангелогородец, спеши получить свой участок государственной землицы

С 1 марта 2025 года изменяются сроки проведения отдельных процедур в рамках аукционов по продаже и предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Так, например, с 2 месяцев до 30 дней будет сокращен предельный срок

проверки уполномоченным органом наличия или отсутствия оснований для выставления участка на аукцион и оснований для утверждения схемы его расположения.

Претенденту на земельный участок также стоит учесть, что извещение о проведении аукциона будет размещено на официальном сайте уполномоченного органа не менее чем за 10 рабочих дней до дня проведения аукциона (вместо 30 дней сейчас). В этот же срок извещение будет размещено и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

При этом прием документов для участия в аукционе прекратится не ранее чем за 3 рабочих дня до дня проведения аукциона (сейчас такой срок составляет 5 дней).

Уполномоченный орган направит победителю аукциона проекты договора купли-продажи или аренды участка в 5-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (вместо 10 дней сейчас). В свою очередь, победитель аукциона должен будет подписать и представить в уполномоченный орган соответствующий договор в течение 10 рабочих дней со дня направления ему проекта договора (вместо 30 дней сейчас).

Эти и другие меры, предусмотренные Федеральным законом от 28.12.2024 № 538-ФЗ, позволят ускорить предоставление заинтересованным лицам государственных земельных участков в собственность или в аренду.