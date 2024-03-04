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В НАО прокуратура прекратила бардак с арендой нежилых помещений

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения законодательства о собственности и защите конкуренции при распоряжении муниципальным имуществом.

Установлено, что между администрацией МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа и субъектом предпринимательской деятельности в нарушение закона заключен договор аренды нежилого помещения для осуществления торговли без проведения торгов. 

В последующем срок сделки продлевался путем заключения нового договора аренды, тогда как арендатор не имел на это преимущественного права перед другими лицами, поскольку первоначальный договор аренды заключен с нарушением действующего законодательства.

В этой связи заместитель прокурора области и округа обратился в Арбитражный суд Архангельской области по месту нахождения постоянного судебного присутствия в г. Нарьян-Маре с иском о признании договоров аренды нежилого помещения недействительными и применении последствий недействительности сделок, который удовлетворен в полном объеме. 

Решение суда исполнено, имущество возвращено органу местного самоуправления.

 

06 ноябрь 16:02 | : Скандалы

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