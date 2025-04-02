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В Мезенском округе обнаружен мелкий недочет коррупционного характера

Прокуратурой Няндомского района проведена проверка  исполнения органом местного самоуправления  законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям в части обеспечения  их объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Установлено, что 10 земельных участков  не обеспечены подъездной дорогой, а также заросли  древесно-кустарниковой растительностью.

Указанные факты явились основанием для обращения  прокуратуры района  в суд с исковым заявлением о возложении  на Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа  обязанности обеспечить  земельные участки объектами транспортной инфраструктуры, обеспечить благоустройство земельных участков, которое удовлетворено.

На Управление возложена обязанность в срок до 01 сентября 2026 года обеспечить в соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации десять земельных участков объектами транспортной инфраструктуры – подъездными путями, обеспечивающими возможность  беспрепятственного прохода и проезда, а также  обеспечить благоустройство данных земельных участков.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

14 май 16:25 | : Происшествия

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