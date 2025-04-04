Прокуратура проверила погрузившуюся во тьму улицу Паюсова в Мезени

Прокуратура Мезенского района провела проверку по факту отсутствия уличного освещения на ул. Паюсова.

Установлено, что администрация Мезенского муниципального округа, обязанная организовать освещение на улицах в темное время суток, не обеспечила стационарное электрическое освещение на ул. Паюсова от дома №2 до дома № 12, а также у домов № 2А, 12 А, электрические осветительные приборы на указанных участках улицы отсутствовали.

В этой связи прокурор Мезенского района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на органы местного самоуправления организовать стационарное электрическое уличное освещение.

Исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено, уличное освещение на ул. Паюсова установлено, безопасность участников дорожного движения обеспечена.