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Прокуратура проверила погрузившуюся во тьму улицу Паюсова в Мезени

Прокуратура Мезенского района провела проверку по факту отсутствия уличного освещения на ул. Паюсова.

Установлено, что администрация Мезенского муниципального округа, обязанная организовать освещение на улицах в темное время суток, не обеспечила стационарное электрическое освещение на ул. Паюсова от дома №2  до дома № 12,  а также у домов № 2А, 12 А, электрические осветительные приборы на указанных участках улицы отсутствовали.

В этой связи прокурор Мезенского района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на органы местного самоуправления организовать стационарное электрическое уличное освещение.

Исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено, уличное освещение на ул. Паюсова установлено, безопасность участников дорожного движения обеспечена. 

12 май 12:55 | : Происшествия

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