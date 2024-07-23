Прокуратура решила вернуть Плесецкий округ из вечерней тьмы

В связи с наступлением в осенне-зимний период темного времени суток, с целью предупреждения нарушения прав неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения прокуратурой Плесецкого района проведена проверка соблюдения законодательства в части организации освещения улично-дорожной сети.

Установлено, что обязанность по организации уличного освещения возложена на администрацию Плесецкого муниципального округа Архангельской области, которой работа в полном объеме не проводится, освещение в ночное время на отдельных участках дорог отсутствует.

Решением суда исковое заявление прокурора района к администрации округа удовлетворено, на органы местного самоуправления возложена обязанность в срок до 31.10.2024 организовать уличное освещение на участках автомобильных дорог, проходящих по ул. Есенина в пос. Савинский, ул. Партизанская в пос. Самодед и ул. Молодежная в пос. Обозерский.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.