В Холмогорском округе погиб беспечный и пьющий рыбак

В ночь на 17 сентября 2024 года во время рыбалки на реке Северная Двина в Холмогорском районе выпал из лодки и утонул 51-летний житель областного центра. По предварительным данным, погибший рыбачил вместе с друзьями с лодки «Казанка» после употребления спиртных напитков и без спасательных жилетов. Во время поклевки мужчины встали на один борт лодки, в результате чего она опрокинулась. Двое мужчин самостоятельно выбрались на берег, они вытащили на берег потерпевшего, который не подавал признаков жизни. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.