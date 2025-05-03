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Суд присяжных отправил соломбальского драчуна-убийцу на строгий режим

Вступил в законную силу вынесенный на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 14.03.2025, которым ранее судимый 30-летний житель областного центра осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Присяжными заседателями признано доказанным, что в один из дней июня 2024 года осужденный совместно с иным лицом в ходе распития спиртного в коммунальной квартире в Соломбальском округе г. Архангельска вступили в конфликт со своим знакомым, которому совместно нанесли многочисленные удары руками и ногами по голове, телу и рукам, а иное лицо – также деревянным табуретом и металлическим костылем.

Этими действиями виновного и иного лица потерпевшему причинены телесные повреждения в виде тяжкого вреда здоровью, которые повлекли по неосторожности наступление его смерти вскоре после окончания драки.

Коллегия присяжных заседателей пришла к единодушному вердикту о виновности осужденного, указала, что он снисхождения не заслуживает.

Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры области и автономного округа ему определено к отбытию 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В отношении иного лица (соучастника преступления) уголовное преследование приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы.

05 май 15:56 | : Происшествия

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