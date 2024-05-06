Убийца и разбойник из Архангельска после судебных коллизий отправится мотать срок

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 07.03.2024, которым на основании единодушного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей 48-летний местный житель осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а также ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Установлено, что он ночью 09 октября 2021 года в д. 25 по ул. Шабалина в г. Архангельске попросил своего знакомого дать ему денег, услышав отказ, взял нож и продолжил требовать денег, сообщив потерпевшему, что убьет его, если он не выполнит требования, а затем, продолжая высказывать свои угрозы с силой нанес не менее пяти ударов по рукам и не менее трех ударов по голове.

От полученных травм мужчина скончался спустя несколько часов.

В ответ на требование очевидца – гостьи потерпевшего прекратить действия, виновный, удерживая в руке нож, направил его в сторону женщины, потребовал от нее покинуть квартиру и высказал ей намерение причинить ей смерть в случае ее отказа.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело рассматривалось Ломоносовским районным судом г. Архангельска повторно после того, как по нему был вынесен оправдательный приговор, который был отменен Архангельским областным судом по апелляционному представлению государственного обвинителя.

Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора-апеллятора о законности процедуры нового рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции и о справедливости назначенного наказания.