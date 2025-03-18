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Житель Лешукони в алкогольной амнезии убил гостя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего жителя Лешуконского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 7 февраля 2025 года по месту жительства в доме в деревне Усть-Кыма Лешуконского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших неприязненных отношений с 57-летним гостем нанес тому множественные удары ножом в область тела. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что из-за сильного алкогольного опьянения не помнит произошедших событий. Допускает, что мог убить гостя, так как выпивали они вдвоём.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 май 08:57 | : Происшествия

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