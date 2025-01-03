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В поселке Коноша произошло убийство на почве хронической ревности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя Коношского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 16 ноября 2024 года ночью по месту жительства в квартире дома в поселке Коноша обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 35-летним гостем нанес тому удар ножом в область шеи. От массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что ему не понравилось, что гость его оскорбил, а также ранее оказывал знаки внимания его сожительнице. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://rostovgazeta.ru) 

28 январь 08:51 | : Происшествия

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