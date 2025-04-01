Убийце младенца, родившегося в ТЦ "Макси", дали большой срок

Сегодня в соответствии с позицией государственного обвинения Архангельским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 19-летнего жителя г. Архангельска, признанного виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренном п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Согласно приговору, в один из дней с 10.08.2023 по 23.08.2023 на территории округа Майская горка г. Архангельска после рождения младенца матерью в торговом центре молодой человек умышленно лишил жизни этого новорожденного ребенка, оставив его в безлюдном месте в лесополосе.

По совокупности преступлений подсудимому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Государственное обвинение поддержано группой государственных обвинителей под руководством прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Уголовное дело расследовано Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В отношении матери погибшего ребенка 23.09.2024 отказано в возбуждении уголовного дела по обвинению в совершении предусмотренных ст. 106 (убийство матерью новорожденного ребенка), 125 (оставление в опасности) УК РФ преступлений по причине недостижения возраста уголовной ответственности.

Приговор в законную силу не вступил.