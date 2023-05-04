Жителю Шенкурска, сжегшему собутыльников, дали 19 лет лишения свободы

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 38-летнего жителя Шенкурского района в убийстве общеопасным способом двух лиц с особой жестокостью и умышленном уничтожении путем поджога чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (п. «а», «д» «е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый в ночь с 9 на 10 марта 2022 года после конфликта со знакомыми, решил совершить их убийство, а именно сжечь заживо в деревянном доме, где они распивали спиртное.

С указанной целью он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином веранду и угол дома, и совершил поджог. В результате возникшего пожара двое его знакомых сгорели, а двухквартирный дом и находившееся в нем имущество граждан общей стоимостью свыше 1,7 млн рублей уничтожено огнем.

Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

С осужденного в пользу потерпевшей в счет возмещения материального ущерба взыскано 611 996 рублей.

Обвинение поддержано группой государственных обвинителей под руководством первого заместителя прокурора области.

Приговор суда не вступил в законную силу.