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8-летняя котлашанка стала жертвой телефонных аферистов

В полицию Котласа обратилась местная жительница 1985 года рождения. Женщина рассказала, что ночью с ее банковского счета пропали почти 50 тысяч рублей. При этом никаких финансовых операций она не совершала. После разговора с дочерью выяснилось, что именно она брала банковскую карту.

В дальнейшем сотрудниками полиции было установлено, что 8-летняя дочь заявительницы играла на телефоне в онлайн-игру. В игровом чате, где девочка общалась с другими участниками, поступило предложение приобрести игровую валюту. Для этого необходимо было взять банковскую карту мамы, сфотографировать обе стороны и отправить в чат.

После того, как девочка выслала данные фотографии со счета мамы были списаны денежные средства.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости доведения до детей информации о различных уловках мошенников, в том числе о схемах, когда под разными предлогами злоумышленники побуждают несовершеннолетних сообщать конфиденциальную информацию, например, реквизиты банковских карт родителей, а также коды из смс-сообщений, предоставляющих доступ к программам дистанционного управления финансами или личным кабинетам на портале «Госуслуги».

29 апрель 12:15 | : Происшествия

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