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10-летняя девочка из Архангельска облегчила счет отца на 130 тысяч

23 сентября в полицию Архангельска обратился местный житель 1981 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что на телефон его 10-летней дочери поступило сообщение от неизвестного, содержание которого напугало школьницу. Ее убедили, что родителям угрожает опасность, а для их спасения необходимо взять телефон отца и выполнить несколько заданий.

Девочка, следуя полученным указаниям, открыла банковское приложение, а затем продиктовала коды, поступившие в СМС-сообщении. Через некоторое время она обнаружила, что произошло списание денежных средств со счета отца. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.

Увидев сообщение, девочка поняла, что ее обманули, однако рассказывать родителям о случившемся побоялась. После совершения перевода вся переписка с неизвестным в мессенджере была удалена. Вечером отец, обнаружив отсутствие накоплений на счете, обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости доведения до детей информации о различных уловках мошенников, в том числе о схемах, когда под разными предлогами злоумышленники побуждают несовершеннолетних сообщать конфиденциальную информацию, например, реквизиты банковских карт родителей, а также коды доступа к программам дистанционного управления финансами из смс-сообщений или личным кабинетам на портале «Госуслуги». Родителям рекомендуется установить на телефонах детей в настройках мессенджеров ограничение получения сообщений и звонков от неизвестных лиц. Будьте бдительны. Берегите себя и свои сбережения!

24 сентябрь 12:04 | : Скандалы

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