В Котласе соседка обворовала умирающего мужчину

В полицию Котласа обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала стражам порядка, что с банковской карты ее отца, умершего в сентябре этого года, пропали денежные средства. Также дочь не обнаружила наличных, которые хранились в квартире.

Сотрудники полиции установили, что к совершению хищений может быть причастна 55-летняя соседка, которая длительное время осуществляла уход за мужчиной на платной основе.

Пользуясь доверием, котлашанка неоднократно под различными предлогами похищала наличные, а также брала банковскую карту с целью снятия денег, которые впоследствии тратила по своему усмотрению.

Мужчине она говорила, что берет деньги в долг, на оплату коммунальных платежей и другие цели. При этом злоумышленница не планировала возвращать средства, будучи уверенной, что знакомый из-за проблем со здоровьем забудет о долге, а после его смерти родственница не обнаружит пропажу.

Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 320 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, присвоения и растраты, а также кражи, совершенной с банковского счета. В настоящее время расследование продолжается.