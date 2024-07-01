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Жительница Коряжмы залетела по редкой статье о банковских махинациях

  Вступил в законную силу приговор Вилегодского районного суда от 27.05.2024, которым по ч. 1 ст. 187 УК РФ осуждены жительница г.Коряжмы за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и двое жителей Санкт-Петербурга, из них: один за транспортировку в целях сбыта таких электронных средств, второй за их приобретение и хранение в целях использования, а также за изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода, приема, выдачи денег.

Установлено, что осужденные в 2018 г. открыли от имени специально созданных для достижения преступных целей организации и индивидуального предпринимателя, оформленных номинально на осужденную, счета в различных банках с возможностью дистанционного управления ими. 

При этом логины, пароли и электронные ключи, обеспечивающие доступ к данным счетам, переданы ею одному из соучастников, который переслал их третьему участнику в Санкт-Петербург. 

Непосредственно там данное лицо, имея возможность дистанционного управления счетами, составлял поддельные платежные документы от имени указанных организации и индивидуального предпринимателя, на основании которых выполнено 18 незаконных операций по переводу денежных средств разными суммами на счета компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

В том числе денежные переводы выполнены на счета иностранных компаний, а также на свои счета, открытые на имя ранее ими созданных организации и индивидуального предпринимателя.          

Свою вину осужденные не признали. За содеянное всем определено наказание в виде условного лишения свободы: двоим на срок 1 год, третьему – 2 года 4 месяца. 

Архангельским областным судом на основании апелляционного представления государственного обвинителя приговор изменен в связи с чрезмерной мягкостью, осужденным дополнительно назначен штраф, двоим в сумме 100 000 рублей, третьему – 250 000 рублей.  

(фото с https://health.mail.ru)  

16 август 11:23 | : Происшествия

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