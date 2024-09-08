Мошенники, приплетя политику, обчистили жительницу НАО на 34 млн рублей

Следственным отделом УМВД России по Ненецкому АО возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств жительницы г. Нарьян-Мара в особо крупном размере.

Установлено что злоумышленники в период с 30 августа по 05 сентября текущего года ведя переговоры посредством мессенджера, ввели в заблуждение женщину пояснив, что ее банковские счета используются для перевода денежных средств для финансирования ВСУ и убедили потерпевшую перевести собственные накопления на счета злоумышленников в размере 34 миллионов рублей.

Мошенники использовали разные схемы убеждения, в совершении преступления участвовали несколько лиц, представлялись сотрудниками Росфинмониторинга, ФСБ, следственных органов, вели беседу посредством видеосвязи, при этом были одеты в форму сотрудников правоохранительных органов. Для обоснования в банках переводов крупных сумм денежных средств, предоставляли потерпевшей фиктивные договоры купли-продажи недвижимости.

Органом следствия незамедлительно приняты меры к аресту всех банковских счетов, на которые потерпевшей переведены денежные средства, установлены данные о личности лиц, на чье имя были открыты счета, принимаются меры к их допросу, выполняются иные следственные действия, необходимые для раскрытия преступления.

Прокуратура Архангельской области и автономного округа еще раз обращает внимание жителей региона на необходимость усиления бдительности при проведении финансовых операций с денежными средствами.