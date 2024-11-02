За выходные мошенники увели у жителей Поморья миллионы трудовых рублей

Сразу несколько жителей области за прошедшие выходные были обмануты мошенниками на крупные суммы.

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, Центробанка, Пенсионного фонда, злоумышленники обманом склонили потерпевших к передаче своих накоплений, оформлению кредитов и займов с последующим переводом денежных средств на сторонние счета.

К примеру, в одном случае мошенники действовали по классической схеме, представившись сотрудниками Федеральной службы безопасности. Под предлогом угрозы перевода со счетов 67-летней жительницы областного центра находящимся на Украине террористам денежных средств, потерпевшая оформила 2 кредита и взяла в долг у родственников, потеряв в общей сложности почти 4 млн рублей.

Нередко жертвы преступлений сообщают содержание поступающих смс-уведомлений, благодаря которым преступники получают доступ к личным кабинетам на портале Госсуслуг, с помощью чего оформляют от имени потерпевших кредиты.

Участились также факты установки на мобильные устройства граждан специальных приложений, единственная цель которых – хищение денежных средств.

Ранее потерпевшие слышали о подобных схемах обмана, однако, поддавшись эмоциям, забыли о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцам, согласились следовать их дальнейшим указаниям.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие.